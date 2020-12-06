Бар на Жуковского закрыли в Петербурге после рейда полиции

Полицейские пришли в заведение в ночь на субботу Фото: принтскрин видео.

Вечеринка для гостей одного из баров на улице Жуковского в центре Петербурга обернулась встречей с полицией. Стражи порядка нагрянули в заведение в ночь с 4 на 5 декабря. Несмотря на то, что на часах уже было больше 23.00, бар продолжал работать, а посетители и не думали расходиться. В эту ночь под раздачу попали еще три заведения на улицах Рубинштейна и Ломоносова.

- Во всех заведениях выявлены нарушения, - пояснили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. – Они не только работали в ночное время, несмотря на запрет, но и нарушали административное законодательство в других сферах, например, в сфере реализации алкоголя. В трех клубах изъят алкоголь, реализация которого велась с нарушениями, о чем составлены соответствующие протоколы.

Как выяснилось, владельцам бара на Жуковского, который теперь закрыли, уже было сделано «китайское» предупреждение – ранее в нем уже проводились проверки. Также в ночь на субботу в отделение полиции были доставлены 4 человек, которых привлекли к ответственности за употребление наркотиков и спиртного в общественных местах.