Страшная авария на проспекте Большевиков вызвала длинную пробку в Петербурге

На проспекте Большевиков столкнулись две легковушки Фото: СОЦСЕТИ

Авария на пересечении проспекта Большевиков и Октябрьской набережной случилась в ночь на воскресенье, 6 декабря. В результате движение оказалось парализованным и в городе образовалась крупная пробка. Фотографии с места происшествия очевидцы опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб».

- Сильная авария на пересечении Октябрьской набережной и Большевиков. Пробка в обе стороны минут на 20, - говорится в Интернет-сообществе.

авария парализовало движение на Октябрьской набережной Фото: СОЦСЕТИ

На кадрах видно, что столкнулись две легковушки. У одной серьезно повреждена вся передняя часть, у другой – задняя. Объезжать искореженные машины водителям приходилось по встречной полосе.

Туда, где произошла авария, оперативно прибыли все экстренные службы. На месте работали пожарные, скорая и полицейские. О пострадавших пока ничего не сообщается.