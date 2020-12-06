Более 36 тысяч человек сдали тест на ковид за минувшие сутки в Петербурге

Горожан продолжают тестировать на наличие коронавируса Фото: Олег ЗОЛОТО

В Северной столице продолжают тестировать жителей на наличие новой коронавирусной инфекции. Таким образом, накануне на заражение ковидом проверили 36 736 человек. Об этом сообщает пресс-служба губернатора Санкт-Петербурга.

- Под медицинским наблюдением в данный момент находятся 2205 человек. Из них 51 - в обсерваторе, 1766 - контактные, 388 - на самоизоляции, - рассказали в Смольном.

Кроме того, чтобы жители города смогли задать все интересующие вопросы об опасном заболевании, в Петербурге работает Единая региональная информационно-справочная служба. За прошедшие сутки ее операторы обработали 1352 вызова. Также горожанам продолжают помогать волонтеры. С 5 октября на портале #мывместе зарегистрировались 1079 петербуржцев. 934 из них уже прошли обучение и аккредитацию. На данный момент волонтеры обработали уже 2293 заявки от горожан.

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