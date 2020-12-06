Подростка, жестоко убившего бабушку, задержали в Санкт-Петербурге

По факту случившегося заведено уголовное дело Фото: Артем КИЛЬКИН

Страшная трагедия произошла в Петербурге в четверг, 3 декабря, в Московском районе города. В этот роковой день 16-летний подросток пришел в гости к своей 71-летней бабушки. Сначала ничего не предвещало трагедии, но потом пожилая женщина и ее внук поссорились. Когда конфликт стал неуправляемым, парень схватил нож и набросился на свою бабушку. Старушка скончалась на месте.

Как сообщил «Комсомолке» источник в правоохранительных органах, сначала подросток сбежал, но спустя сутки пришел в полицию и обо всем рассказал. Школьника сразу же задержали. Как удалось выяснить полицейским, парень не впервые нарушает закон. С прошлого года его уже пять раз ловили на воровстве и грабежах.

По факту убийства старушки возбуждено уголовное дело, выясняются все обстоятельства случившегося. Также стражи порядка решают, какую меру пресечения назначить подростку.