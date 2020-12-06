Еще 3753 человека заразились коронавирусом в Санкт-Петербурге за минувшие сутки

Показатель заболеваемости в Петербурге остается высоким Фото: Артем КИЛЬКИН

В Санкт-Петербурге продолжают выявлять случаи заражения новой коронавирусной инфекцией. И показатели снова высокие. Как сообщает оперативный штаб по борьбе с опасным заболеванием, за прошедшие сутки ковидом заразились еще 3753 человека.

- Что касается выздоровевших, то излечиться от опасной инфекции за минувшие сутки удалось 1903 людям, - отметили в оперативном штабе. – Но, к сожалению, не обошлось и без печальной статистики. За прошлую ночь зафиксировано 47 смертей от коронавируса.

Таким образом, общее число заболевших с начала пандемии в Петербурге выросло до 148 153 человек. Излечились от ковида 85 461 человек. Общее количество погибших от опасного заболевания достигает 5830 человек.

Отметим, что в России за прошедшие сутки коронавирусом заразились 29 039 человек. Всего с начала пандемии ковид выявлен у 2 460 770 россиян.

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