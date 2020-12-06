Полуголый мужчина чудом не попал под машину в Кудрово

Мужчина успел отпрыгнуть в последнюю секунду Фото: принтскрин видео.

Мужчину, который едва не оказался под колесами легковушки, заметили в Кудрово. Крепкий парень в одной футболке, вероятно, чем-то взбудораженный, со всех ног убегал со спортивной площадки, расположенной между домами. Оказавшись около проезжей части, мужчина не сбавил скорость и не стал смотреть по сторонам. В этот момент мимо проносилась легковушка. Здоровяк, который, похоже, родился в рубашке, успел отпрыгнуть в последнюю секунду.

Однако потом мужчина стал вести себя странно. Он снял с себя футболку и бросил ее на асфальт. После этого, бродя туда-сюда, крепыш активно размахивал руками. Очевидцы решили, что мужчина находится под действием наркотиков. Местные жители сняли происходящее на видео.

- В Кудрове на Пражской здоровяк нашел, то что искал и его накрыло, - пишут очевидцы в сообществе «Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург».