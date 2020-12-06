Шнуров назвал «антиковидные» меры Смольного запоздалыми и неуместными

Музыкант назвал решения Смольного неэффективными Фото: СОЦСЕТИ

Лидер известной группы «Ленинград» Сергей Шнуров высказался об «антикоронавирусных» методах Смольного. Артист назвал решения городского правительства запоздалыми, неуместными и глупыми и отметил, что они не помогут решить проблему. Резкой критикой музыкант разразился на своей странице в соцсети Instagram.

- Закрыть кафе и рестораны в праздники это гениальное решение, которое ничего не решает, кроме как в очередной раз демонстрирует их управленческий талант, - пишет Шнуров у себя в Instagram.- Это последний удар по и так едва живому предпринимательству и настроению людей. К сожалению, вирус не смотрит в календарь и не знает выходных. Он выходит на работу каждый день.

Также музыкант отмечает, что борьба с распространением коронавируса должна носить системный характер. А санитарные нормы требуют разумности, внимательности и последовательности, которых, по мнению артиста, нет у петербургских властей.