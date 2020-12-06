Притон со жрицами любви накрыли полицейские в Санкт-Петербурге

Женщинам, которые оказывали сексуальные услуги, было от 36 до 44 лет Фото: принтскрин видео.

Петербургские полицейские накрыли публичный дом, расположенный на первом этаже дома жилого. Притон для занятия проституцией находился по адресу улица Савушкина, 124. Когда в бордель, вместо клиентов, пожаловали стражи порядка, сотрудницы дома терпимости были, мягко говоря, удивлены.

- В момент появления полицейских в помещении находились три женщины, в возрасте от 36 до 44 лет, оказывавшие услуги сексуального характера за деньги. Одна из них – гражданка среднеазиатского государства, одна родом из Самары, а третья уроженка Санкт-Петербурга. Все они были доставлены в отдел полиции для привлечения к административной ответственности, - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Как выяснили полицейские, для конспирации в здании повсюду находились видеокамеры. Также, на входе была установлена железная дверь без ручки снаружи, чтобы незваные гости не смогли потревожить жриц любви. Реклама притона на Савушкина, как сообщают полицейские, активно гуляла по интернету, а также была расклеена по всему городу. Сейчас стражи порядка выясняют, кто организовал этот незаконный бизнес.