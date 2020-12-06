Смельчака на гироскутере заметили на КАД в Санкт-Петербурге

Пользователи соцсетей размышляют, с какой скоростью мог ехать экстремал Фото: принтскрин видео.

Необычную картину в воскресенье заметили автомобилисты на кольцевой автодороге. По обочине магистрали в районе Мурино, нисколько не опасаясь машин, ехал мужчина на гироскутере. Экстремала водители сняли на видео, которое опубликовали в группе ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб.

- Около города Мурино по КАД ехал на такой штуке человек без страха, - пишет один из пользователей соцсетей.

Смельчак, который решил пренебречь правилами дорожного движения, вызвал бурю эмоций у петербуржцев. Многие рассуждали о том, с какой скоростью мог ехать мужчина и что толкнуло его на такой поступок. Некоторые высказывали предположения по поводу умственных способностей парня на скутере.

Напомним, ранее мы сообщали об аварии на проспекте Большевиков, которая вызвала крупную пробку на Октябрьской набережной.