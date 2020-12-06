Организаторы концертов в Петербурге теперь должны сообщать властям количество и возраст участников

Число зрителей теперь нужно обосновывать Фото: СОЦСЕТИ

Комитет по культуре ввел новые правила для организаторов концертов в Санкт-Петербурге. Теперь прежде, чем пригласить жителей на массовое мероприятие, те, кто его проводит, должны обосновать властям количество зрителей. Кроме того, организаторы должны будут сообщить в Комитет возраст присутствующих.

- Мы определяем максимально допустимое количества посетителей, исходя из конструктивных и иных особенностей места его проведения, наличия необходимого оснащения и достаточных сил и средств, обеспечивающих безопасность проведения соответствующего мероприятия, - говорится в посте, опубликованном в официальном сообществе Комитета по культуре.

Также на каждом этапе согласования массового события комитет теперь проверяет наличие QR-кода организации и план мероприятий по предотвращению рисков, связанных с ковидом. Кроме того, сотрудники комитета в праве запросить у организаторов любые дополнительные документы.