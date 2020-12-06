Чубайс выстрелил из орудия на Петропавловской крепости в честь вступления в новую должность

Новую должность чиновник получил накануне Фото: СОЦСЕТИ

Спецпредставитель президента России по связям с международными организациями Анатолий Чубайс 6 декабря произвел выстрел из гаубицы на Петропавловской крепости в Санкт-Петербурге. Чиновник прибыл в Северную столицу на Дни Кунсткамеры и заодно решил отметить вступление в новую должность символическим залпом из гаубицы. Об этом Чубайс рассказал подписчикам на своей странице в Facebook.

- В ознаменование начала новой миссии ровно в 12.00 совершил выстрел из гаубицы Д30 на Петропавловской крепости! (Вредного воздействия на климат и отрицательных экологических последствий нет), - написал в соцсетях чиновник.

Напомним, на новую должность Анатолий Чубайс заступил накануне. Президент Владимир Путин назначил его специальным представителем по связям с международными организациями. До этого Чубайс возглавлял госкорпорацию «Роснано».