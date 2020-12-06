Количество петербуржцев, госпитализированных с ковидом, снизилось почти на 2%

Вышел ли Петербург на плато, пока не ясно Фото: Олег ЗОЛОТО

Число жителей Северной столицы, госпитализированных в коронавирусные стационары, немного снизилось по сравнению с прошлой неделей. За прошедшие 7 дней в больницу с ковидом попали 5386 человек. Об этом сообщил председатель комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец.

- Наблюдаем небольшое снижение числа госпитализированных по сравнению с предыдущей неделей на 1,85 процента. Хотелось бы надеяться на плато, но ждем результатов следующей недели, - отметил он.

Также Лисовец подчеркнул, что с понедельника скорая помощь и стационары, не перепрофилированные под прием ковидных пациентов, смогут проводить экспресс-тесты на коронавирус. На закупку необходимых реагентов было выделено свыше 80 миллионов рублей. Планируется, что на анализ крови медикам потребуется всего 20 минут. Это позволит еще быстрее выявлять и изолировать петербуржцев, больных коронавирусом.