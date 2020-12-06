Погибший режиссер Антон Милочкин переживал депрессию после развода с супругой

По словам коллег, Антону тяжело жилось в Петербурге Фото: СОЦСЕТИ

Театральный режиссер Антон Милочкин, погибший в Санкт-Петербурге, переживал сильнейшую депрессию после развода с супругой. В течение месяца мужчина беспробудно пил. В день своей смерти Милочкин также коротал время за бутылкой вместе со своим товарищем в квартире на Каменноостровском проспекте. Друг режиссера и вызвал полицию.

- В результате выезда наши сотрудники обнаружили труп гражданина Милочкина без внешних признаков насильственной смерти, с гематомами различной степени давности после приступа судорог неустановленного происхождения, - рассказал «КП» источник в правоохранительных органах.

По словам товарища погибшего режиссера, напившись, Милочкин часто терял координацию и падал. Ничего удивительного, если в тот день мужчина падение стало смертельным. По предварительному заключению экспертов, причиной смерти могли стать травмы головы.

Однако друзья и близкие режиссера не верят в роковую случайность. Они не исключают, что Антона Милочкина убили, а сделать это, по их мнению, мог как раз товарищ, с которым он выпивал.