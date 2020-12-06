Световое шоу в честь дней Эрмитажа запустили на Дворцовой площади в Петербурге

Сначала шоу хотели провести в обычном формате, но в последний момент передумали Фото: принтскрин видео.

Невероятное световое шоу в эти минуты разворачивается на Дворцовой площади Петербурга. Оно приурочено к празднованию дней Эрмитажа. огромным экраном, на который транслируется представление, стал фасад Главного штаба. Однако увидеть шоу вживую петербуржцам не удастся – все происходит в режиме онлайн.

Огромным экраном стал Главный штаб Фото: принтскрин видео.

Изначально планировалось, что зрелищное представление состоится в обычном формате, и что пустят на него ограниченное число гостей. Однако вскоре организаторы передумали и решили провести шоу без зрителей. Причиной тому – антикоронавирусные меры.

Посмотреть трансляцию можно 6 и 7 декабря Фото: принтскрин видео.

3D-представление называется «Образ Победы в коллекциях и судьбе Эрмитажа» и рассказывает о том, какие артефакты и страницы истории хранят в себе бесценный дух и лик Победы. Зрелищным шоу можно полюбоваться 6 и 7 декабря с 14.00 до 23.00. Его можно посмотреть в прямом эфире по ссылке.