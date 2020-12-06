Житель Ленобласти на охоте выстрелил себе в ногу и умер

Причины смерти мужчины устанавливаются Фото: Олег ЗОЛОТО

Странное происшествие случилось в субботу, 5 декабря, в Бокситогорском районе Ленобласти. В лесном массиве в четырех километрах от деревни Пакшеево найден труп 45-летнего мужчины с простреленной правой ногой. Об этом «Комсомольской правде в Санкт-Петербурге» сообщил источник в правоохранительных органах.

- Погибший оказался слесарем Пикалевского глиноземного завода, - рассказал источник. – Полицейские на месте происшествия допросили коллег мужчины. Они пояснили, что в результате неосторожного обращения с оружием он произвел выстрел себе в ногу.

Ружье, из которого выстрелил погибший, стражи порядка изъяли. Тело мужчины в данный момент направлено в морг для того, чтобы установить причину смерти.

Ранее "Комсомолка" сообщала о задержании подростка, который поссорился со своей бабушкой и зарезал ее ножом. спустя сутки парень сдался полиции.