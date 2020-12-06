Спаниель в одиночку пережил пожар в частном доме в Ленобласти

Соседка, приютившая собаку, помогают псу восстановиться, ведь при пожаре он был ранен и очень напуган Фото: СОЦСЕТИ

Трогательная история случилась в городе Никольское Тосненского района Ленобласти. Черно-белый спаниель остался один-одинешенек в горящем доме. Жители, которые стали очевидцами возгорания, сильно переживали за собаку. В результате, когда от дома ничего не осталось, люди заметили одинокого пса, бегающего по пепелищу.

Однако ночью четвероногий начал замерзать, соседи сжалились над ним и приютили. Женщина, которая подобрала собаку, рассказала, что спаниель был сильно напуган и ранен. Бедолагу сумели пристроить в добрые руки – он попал к соседке, которая сейчас выхаживает пса. Сможет ли она оставить его, пока неясно, ведь у нее имеются и другие питомцы, с которыми спаниель может не сойтись характерами.

Что касается хозяев несчастной собаки, то никто не знает, где они были на момент возгорания. Известно лишь, что при пожаре никто из людей не пострадал. У женщины, которая сейчас ухаживает за псом, доверия к его прежним владельцам нет. Говорит, они сильно выпивают. Если спаниель не сможет подружиться с питомцами своей спасительницы, ему будут искать новый дом.