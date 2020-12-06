Плакаты о балтийских нерпах появились на самых известных пляжах Петербурга

Плакаты расскажут, что делать, если вы встретили тюленя Фото: СОЦСЕТИ

Специальные информационные плакаты, рассказывающие о том, что делать, если вы вдруг обнаружили тюленя, появились на самых популярных пляжах Петербурга. Их установили сотрудники Фонда друзей балтийской нерпы совместно с работниками муниципальных образований «Солнечное», «Репино» и «Комарово». Теперь тематические вывески красуются около пляжей «Ласковый» и «Чудный».

Жители эту инициативу поддержали. По словам пользователей соцсетей, эти плакаты помогут тем, кто впервые встретил тюленя, оказать ему должную помощь и спасти жизнь этого чудесного морского животного.

Жители поддержали идею волонтеров Фото: СОЦСЕТИ

- Очень правильно, многие петербуржцы даже не подозревают, что у нас живут тюлени и нерпы, - пишет петербурженка по имени Марина.

- Надеюсь, плакаты долго прослужат и помогут потеряшкам найти центр Спасения тюленей, - подхватывает еще одна пользовательница сети ВКонтакте.

Также, по мнению жителей, такие плакаты необходимы в Зеленогорске и Сестрорецке, ведь там тоже нередко находят отбившихся от мамы ластоногих малышей.