Гонщик на "Фольксваген" снес фургон, уходя от погоди ДПС в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга

"Фольксваген" снес фургон, уходя от погони ДПС в Петербурге Фото: СОЦСЕТИ

Жесткую аварию устроил гонщик на белом "Фольксваген Поло", уходя от патруля ДПС. ДТП произошло поздно вечером в воскресенье, 6 декабря 2020 года, в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга. Водитель на иномарке пытался скрыться от стражей порядка, гоня на красный. Однако на его пути встал фургон.

- На перекрестке Индустриального и Передовиков белый "Поло", уходя от патруля ДПС, пролетая через перекресток врезался в автофургон, - рассказали в социальной сети свидетели проиошедшего.

Авария произошла на перекрестке, куда гонщик не глядя выехал на красный свет Фото: СОЦСЕТИ

По словам очевидцев, у легковушки снесло "морду". Гонщику повезло, в его машине сработали все подушки безопасности, поэтому он особо не пострадал.

Сотрудники ГИБДД сразу же вытащили виновника аварии из машины и заковали его в наручники. Причина погони на данный момент не известна. Гонщика доставили в отдел полиции для разбирательства.