Тепло и солнечно: Погода на 7 декабря 2020 года в Санкт-Петербурге

Теплая и сухая погода ожидается 7 декабря в Петербурге Фото: Олег ЗОЛОТО

Жители Санкт-Петербурга уже давно привыкли к необычно теплой погоде. Несмотря на наступление календарной зимы, за окном так и не видно снега, а скрипучих морозов словно и не стоит ждать. По прогнозам синоптиков в понедельник, 7 декабря 2020 года, в Северной столице будет сухо, малооблачно и впервые за долгое время выглянет солнце.

- Синоптическую ситуацию в Северной столице сформирует северо-западная периферия мощного антициклона, центр которого медленно дрейфует в центр Европейской России. Его стараниями ожидается относительно малооблачная и сухая погода, местами возможны слабая гололедица, - рассказал ведущий специалист "Центра Фобос" Михаил Леус.

Температура воздуха в городе вновь ожидается на 2-3 градуса выше климатической нормы. В Петербурге днем от минус 1 до плюс 1 градуса, по Ленинградской области разброс от минус 4 до плюс 1 градусов. Ветер южный 4-9 метров в секунду.

Небольшой морозец начнется со вторника. 8 и 9 декабря в Петербурге ожидается до минус 4 градусов днем, при этом без осадков.