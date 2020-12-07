Огромная очередь выстроилась перед Кунсткамерой в Санкт-Петербурге

Огромная очередь выстроилась в Кунсткамеру из-за бесплатного входа Фото: принтскрин видео.

В воскресенье, 6 декабря 2020 года, у музея антропологии и этнографии РАН имени Петра Великого выстроилась огромная очередь. Причиной тому стал бесплатный вход в музей в честь дня рождения - Кунсткамере исполнилось 306 лет. Воспользоваться возможностью свободно посмотреть на диковинные экспонаты в собрались десятки, а может и тысячи горожан. Видео ожидающих попасть в музей людей появилось в социальной сети.

- В 14 часов Кунсткамера открылась для посетителей. По случаю праздника вход в музей был бесплатным для всех. В холле у парадной лестницы звучала барочная музыка, соответствующая духу "старой Кунсткамеры". Первые посетители получили памятные открытки, - рассказали в музее.

Разумеется, все посетители музея обязаны были носить маски. Отмечается, что за день Кунсткамеру посетили около 900 человек.