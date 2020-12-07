Грабитель связал скотчем сотрудницу интернет-магазина и угрожал ей игрушечным пистолетом в Санкт-Петербурге

Грабитель с пистолетом-зажигалкой напал на пункт выдачи товаров интернет-магазина в Петербурге Фото: принтскрин видео.

В Санкт-Петербурге полицейские оперативно раскрыли разбойное нападение на пункт выдачи интернет-магазина одежды. Около 9 часов вечера в субботу, 5 декабря 2020 года, неизвестный мужчина зашел в помещение на проспекте Ветеранов и напал на молодую работницу.

- Мужчина угрожал 24-летней девушке-менеджеру предметом, похожим на пистолет, связал ее скотчем и потребовал выдать ему деньги. Несмотря на угрозы, сотрудница интернет-магазина отказалась это делать, - сообщили в главном управлении МВД по Петербургу и Ленинградской области.

Не получив деньги, горе-грабитель сбежал с места преступления. Однако это нападение попало на камеру видеонаблюдения, благодаря чему полицейские быстро нашли преступника.

Рано утром 6 декабря сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого. Им оказался 39-летний работник интернет-магазина по доставке мебели, проживающего неподалеку от места нападения.

У мужчины изъяли предмет, которым он угрожал девушке. Пистолет оказался игрушечным, зажигалкой.

Возбуждено уголовное дело.