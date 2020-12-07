Пьяный водитель Cadillac выстрелил в лицо мужчине после ДТП под Санкт-Петербургом

Полиция разыскивает водителя на Cadillac, устроившего стрельбу в Сертолово Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Полиция Всеволожского района Ленинградской области разыскивает водителя на Cadillac, устроившего стрельбу после совершенной им же аварии. Около шести часов вечера в воскресенье, 6 декабря 2020 года, в отделение МВД позвонила женщина, которая рассказала, что неизвестный мужчина напал на ее супруга.

- Со слов заявительницы, у магазина в доме 2 на Заречной улице в городе Сертолово неизвестный мужчина на Cadillac ехал задом и врезался в припаркованный автомобиль ее 39-летнего мужа. После этого водитель вышел из машины и начал скандалить, - рассказали в главном управлении МВД по Петербургу и Ленобласти.

Со слов заявительницы, водитель Cadillac был пьян. Во время конфликта мужчина выстрелил в лицо водителю пострадавшей машины, после чего сел за руль и уехал в сторону деревни Сарженка.

Потерпевший за медицинской помощью не обращался. Сейчас полиция разыскивает агрессивного водителя.