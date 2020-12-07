Еще 26,5 тысяч человек сдали тест на коронавирус в Санкт-Петербурге за сутки

Более 26 тысяч человек обследованы на коронавирус за последние сутки в Петербурге Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В Санкт-Петербурге продолжается борьба с пандемией. Горожане массово сдают анализы на выявление коронавирусной инфекции. По данным Смольного на понедельник, 7 декабря 2020 года, за последние сутки были обследованы 26,5 тысяч человек.

- За последние сутки в Петербурге обследовали на коронавирус 26499 человек. Под медицинским наблюдением находится 2176 человек. Из них 50 - в обсерваторе, 1623 - контактные, 503 - на самоизоляции, - рассказали в администрации Северной столицы.

Постепенно пандемия начинает выходить на плато. Последние две недели в городе выявляют в среднем по 3,7 тысяч зараженных. А число госпитализированных с коронавирусом в Петербурге снижается.

Напомним, что организаторов концертов обязали сообщать властям о количестве и возрасте посетителей. Комитет по культуре усилил контроль за проведением массовых мероприятий.