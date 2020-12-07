Школьник с приятелем жестоко избили мужчину в центре Петербурга из-за его любви к юным девушкам

На Гороховой улице подростки избили 46-летнего "ловеласа". Фото: кадр с видео ГУ МВД по СПб и ЛО

Петербургские полицейские задержали 15-летнего школьника и 20-летнего приятеля, которые жестоко избили взрослого мужчину в центре Санкт-Петербурга. Причиной стала любовь 46-летнего ловеласа к юной девушке.

- Ночью 4 декабря подростки вместе еще с двумя своими знакомыми – 15-летними девушкой и парнем, гуляли по Невском проспекту. Во время прогулки компания попросила закурить у двух мужчин. Через некоторое время девушка сказала друзьям, что один из тех мужчин взял у нее номер телефона, чтобы «продолжить знакомство». Тогда молодые люди решили его «проучить», - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Чтобы вызвать мужчину на бой, девушка перезвонила по полученному номеру и предложила встретиться на Гороховой улице. Когда тот подъехал к месту свидания на такси, двое молодых людей напали на него со спины и поколотили. Но испугались, что могли убить потерпевшего и сбежали.

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