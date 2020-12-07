Еще 3741 человек заболел коронавирусом за сутки в Санкт-Петербурге

Еще 3471 человек заболел коронавирусом в Петербурге. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Число новых случаев коронавируса в Санкт-Петербурге опять превысило 3700 человек. На утро понедельника, 7 декабря, в городе зафиксирован второй по величине результат за все время пандемии. И это при низком уровне тестирования, что бывает по выходным.

- За прошедшие сутки в городе зафиксирован 3741 новый случай заболевания коронавирусной инфекцией, - сообщает портал «Стопкоронавирус».

Надо сказать, что больше заболевших было только накануне. В воскресенье заразились 3753 петербуржца.

Общее число заболевших горожан достигло 151 894 человек. Из них выздоровели 86 158, а в активном состоянии заболевания находятся 59 875 петербуржцев. Жертвами инфекции стал уже 5861 пациент.

Отметим, что за минувшие 24 часа на наличие COVID-19 в Петербурге было обследовано 26 499 человек. Это меньше, чем в будние дни, когда делают около 40 тысяч тестов.