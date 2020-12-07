Шестилетняя девочка получила ожог глаз, играясь с газовым пистолетом в Санкт-Петербурге

Девочка получила ожог глаз, взяв в руки отцовский газовый пистолет Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В Санкт-Петербурге полиция Курортного района проводит проверку по факту травмирования шестилетней девочки. Сообщение о пострадавшем ребенке из медицинского учреждения в правоохранительные органы поступило в субботу, 5 декабря 2020 года. Медики рассказали, что госпитализировали малышку из квартиры одного из домов на Дубковском шоссе в Сестрорецке.

- По предварительным данным, девочка получила травму в виде ожога роговицы глаза в результате неосторожного обращения с газовым пистолетом, - рассказали в главном управлении МВД по Петербургу и Ленинградской области.

Насколько известно, малышка играла с пистолетом, который ее отец оставил на полке в одной из комнат. Родители не заметили, как ребенок взял в руки оружие.

Сейчас здоровью ребенка ничего не угрожает. После оказания медицинской помощи ее отпустили лечиться дома.

По факту произошедшего проводится проверка, направленная на установление всех обстоятельств произошедшего.