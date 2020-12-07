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Ремонт фасада здания гостиницы «Астория» начнется в декабре 2020 года

На шесть месяцев знаменитое здание закроют лесами
Петр КИБЕРПетр КИБЕР
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Ремонт фасада гостиницы "Астория" будет идти почти полгода.

Ремонт фасада гостиницы "Астория" будет идти почти полгода.

Фото: Артем КИЛЬКИН

Уже в ближайшее время знаменитая петербургская гостиница «Астория» спрячется за строительными лесами. С 7 декабря на здании начинаются работы по косметическому ремонту фасада.

- Государственной административно-технической инспекцией выдан ордер на установку строительных лесов и пешеходной галереи для проведения работ по реставрации лицевого фасада здания объекта культурного наследия федерального значения Гостиница «Астория», обращенного на Вознесенский проспект, - сообщает пресс-служба ГАТИ.

В разрешительной документации, сроками работ указан период с 07 декабря 2020 года по 31 мая 2021 года.

Напомним, что кроме самого здания, имеющего культурное значение как памятник архитектуры, «Астория» известна и своим историческим прошлым. Именно здесь, в одном из номеров отеля, носившего название «Англетер», погиб поэт Сергей Есенин. Тайна его смерти будоражит умы до сих пор.