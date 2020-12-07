Еще 31 пациент с коронавирусом умер в Санкт-Петербурге на 7 декабря 2020 года

Еще 31 человек умер от коронавируса в Петербурге Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Санкт-Петербург продолжает бороться с пандемией, однако без жертв пока что не обходится. За последние сутки в городе было зафиксировано еще более 30 смертельных случаев от коронавируса. Так, на понедельник, 7 декабря 2020 года, в Северной столице скончалось уже более 5,8 тысяч человек.

- За последние сутки в Петербурге от коронавируса скончался 31 пациент. За все время эпидемии число жертв составило 5 861 человек, - сообщили в оперативном штабе по COVID-19.

Также в Петербурге выявлено еще 3 741 новых заражений коронавирусом. Общее число заболевших за время пандемии - 151 894 человек. Из них полностью выздоровели 86 158 пациентов.

Накануне председатель комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец отметил, что в Петербурге снизилось число госпитализаций пациентов с коронавирусом. Однако о стабилизации ситуации говорить пока рано.