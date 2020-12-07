Мертвого школьника со связанными за спиной руками нашли в квартире в Ломоносове

В Ломоносове нашли погибшего подростка со связанными руками. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Следователи петербургского управления СК России начали проверку обстоятельств странной гибели 16-летнего подростка, труп которого в квартире в Ломоносове нашла его собственная мать. Странным было то, что у погибшего были связаны руки. Причем за спиной.

- 06 декабря в 16:43 от женщины 1974 года рождения, неработающей, поступил звонок в службу скорой помощи, что в квартире по Ораниенбаумскому проспекту города Ломоносов, со связанными за спиной кожаным ремнем руками, обнаружен труп сына, - сообщает источник «КП-Петербург» правоохранительных органах.

Приехавшие на вызов медики лишь констатировали смерть от асфиксии и передали сигнал в полицию. Вместе со стражами порядка в квартиру приехали и следователи Следкома.

Мать погибшего парня рассказала, что все время была в квартире, никто к ее сыну не заходил.

Труп направлен в морг, решение о возбуждении уголовного дела примут по итогам проверки.