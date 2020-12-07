Мужчина разбил стекло машины и выстрелил в ногу водителю из-за громкой музыки в салоне авто в Санкт-Петербурге

Петербуржец выстрелил в ногу водителю, который громко слушал музыку в машине Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге мужчина решил жестко наказать автомобилиста, который очень громко слушал музыку в своем автомобиле. Около четырех часов утра в воскресенье, 6 декабря 2020 года, в полицию позвонил 42-летний безработный петербуржец и рассказал, что на него напал нервный житель одного из домов в Красносельском районе.

- Со слов заявителя, он сидел в своем автомобиле "ВАЗ-2109", припаркованном у дома 18 по улице Адмирала Черокова. К нему подошел неизвестный мужчина, который начал скандалить из-за громкой музыки в салоне машины, - сообщили в главном управлении МВД по Петербургу и Ленобласти.

В итоге скандалист разбил стекло автомобиля с водительской стороны, выстрелил в ногу мужчины, предположительно, из травматического пистолета, и скрылся.

Пострадавшего госпитализировали в больницу, оказали помощь и отпустили.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Полицией предприняты все необходимые меры к розыску и задержанию стрелявшего.