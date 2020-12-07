Насильника 15-летней школьницы из Никольского задержали «по горячим следам»

Следком проверяет историю с изнасилованием школьницы в общежитии. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Безработная 50-летняя жительница поселка Никольское, что в Тосненском районе Ленобласти, обвинила не менее безработного 29-летнего уроженца Мордовии в изнасиловании ее дочери. Пострадавшей, по словам матери, оказалась 15-летняя школьница.

- 6 декабря в 12:57 в дежурную часть МВД через экстренный номер 112 поступило сообщение о том, что в общем коридоре общежития на Комсомольской улице города Никольское сосед, житель Мордовии по имени Озод, совершил насильственные действия сексуального характера в отношении девушки 2005 года рождения, - информирует источник в правоохранительных органах.

Приехавшие на вызов полицейские «по горячим следам» задержали подозреваемого. Мужчину отвезли в отделение, где на него составили протокол за мелкое хулиганство и пока оставили в камере.

Вопрос о возбуждении уголовного дела будет решен после проверки обстоятельств Следственным комитетом.