Стал известен график разводки мостов с 7 по 11 декабря 2020 года в Санкт-Петербурге

С 7 по 11 декабря в Петербурге будут разводить мосты в ночное время Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В течение недели в Санкт-Петербурге будет проводиться технологическая разводка мостов. Так, в Смольном определили график работ с 7 по 11 декабря 2020 года. Петербуржцам и гостям города стоит взять его на заметку, чтобы не застрять на правом или левом берегу Невы.

- Так, в ночь с 7 на 8 декабря будут разводиться следующие мосты: Володарский мост с 02:00 до 05:45, Литейный мост с 01:40 до 04:45 и Благовещенский мост с 01:25 до 02:45 и с 03:10 до 05:00, - рассказали в администрации Петербурга.

С 9 на 10 декабря разведут: Большеохтинский мост с 02:00 до 05:00 и Тучков мост с 02:00 до 04:55.

Ночью с 10 на 11 декабря: Володарский мост с 02:00 до 05:45, Литейный мост с 01:40 до 04:45, Благовещенский мост с 01:25 до 02:45 и с 03:10 до 05:00.

Также в связи с движение по Неве баржебуксирного состава в ночь на 9 декабря состоятся разводки всех мостов по графику, утвержденному на 2020 год.