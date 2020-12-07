Ленобласть не будет запрещать въезд из Петербурга или других регионов России

Ленобласть не будет ограничивать передвижение по региону и въезд иногородних. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Власти Ленинградской области не собираются вводить ограничений на передвижения жителей внутри региона или приезжих из других частей России, в том числе и из Петербурга. Позицию области пришлось пояснять после слов главы Минздрава Михаила Мурашко, который рекомендовал ограничить передвижения россиян ради борьбы с коронавирусом.

- Ленобласть не планирует введение ограничений на передвижение внутри региона и въезд граждан из других субъектов РФ, - заявили в пресс-службе правительства региона.

Напомним, что в первую волну коронавируса, весной-летом нынешнего года, в области вводилось ограничение на поездки в отдельные районы, а жителям Петербурга, имеющим дачи в Ленобласти, было разрешено ездить только от дома до дома без остановок по пути.

Закрывалась на въезд туристов и Карелия. Но позднее все меры были сняты.