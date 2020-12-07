Сжигать мусор и захоранивать необработанные отходы запретят в Ленинградской области

В Ленобласти рассмотрят законопроект о регулировании оборота мусорных отходов Фото: Артем КИЛЬКИН

Законодательное собрание Ленинградской области в понедельник, 7 декабря 2020 года, рассмотрит законопроект о регулировании оборота отходов, который направил губернатор Александр Дрозденко. Документ должен изменить ситуацию несанкционированными свалками и навести порядок на "мусорном" рынке.

- В законопроекте предусмотрен запрет на прямое сжигание мусора и захоронение необработанных отходов в Ленинградской области, - рассказали в администрации 47-го региона.

Важной частью закона является внедрение единой системы контроля за перемещением отходов с применением QR-кодов, которые должны будут появиться у всех мусорных перевозчиков.

Также предусмотрен максимальный штраф за несанкционированный сброс отходов для юрлиц вырастет до 1,5 миллионов рублей. Для физических лиц наказание будет равно 100 тысячам рублей.