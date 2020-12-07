Электричка сбила насмерть парня, перебегавшего пути на станции в Санкт-Петербурге

Парень погиб под колесами электрички в Санкт-Петербурге Фото: Артем КИЛЬКИН

В Санкт-Петербурге сотрудники транспортной полиции проводят проверку после гибели молодого человека под колесами электрички. Трагедия произошла вечером в субботу, 5 декабря 2020 года, на станции Кушелевка.

- Молодой человек переходил железнодорожные пути на запрещающий сигнал светофора. При этом он был в капюшоне, что помешало ему увидеть приближающийся состав, - сообщили в управлении на транспорте МВД по Северо-Западу.

В этот момент к станции приближалась электричка "Санкт-Петербург - Сосново". Машинист поезда начал подавать звуковые и световые сигналы, а также применил экстренное торможение. Однако удара не удалось избежать. Молодой человек погиб на месте от полученных травм.

Известно, что погибший - 21-летний уроженец Кемеровской области. В настоящее время проводится проверка и устанавливаются все обстоятельства произошедшего.