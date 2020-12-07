Стало известно, когда зажгут новогоднюю елку на Дворцовой площади

Новогоднюю елку на Дворцовой площади зажгут 20 декабря Фото: Олег ЗОЛОТО

Новогодняя красавица уже ждет отправки в Санкт-Петербург. 30-метровую елку спилили во Всеволожском районе в понедельник, 7 декабря 2020 года, и в эти минуты ее упаковывают для перевозки в город. Везти праздничное дерево будут в два этапа, чтобы не мешать автомобилистам. Следовать на Дворцовую площадь елка будет, как принцесса: на собственном транспорте - трале - и по перекрытым дорогам.

Утром 7 декабря красавицу спилили и подготовили к перевозке в Петербурге Фото: Олег ЗОЛОТО

Ожидается, что к месту назначения елка прибудет после полуночи 8 декабря. А уже к утру будет возвышаться над Дворцовой площадью. Правда, пока не наряженная.

На то, чтобы украсить новогоднее дерево, потребуется 10 дней. На елку повесят 300 игрушек, которые сейчас разрисовывают петербургские художники, и 5 километров гирлянды.

Зажечь праздничную красавицу планируют 20 декабря. Ну а после новогодних торжеств из ствола елки сделают сувениры для жителей, а ветви отдадут в зверинцы в качестве подстилки для животных.