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Суд закрыл сайт петербургского детективного агентства, предлагавшего «подложить свинью» конкурентам

Спецы могли наслать проверки госорганов на неугодных бизнесменов
Петр КИБЕРПетр КИБЕР
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Суд "забанил" сайт детективного агентства, обещавшего устроить проверки конкурентам.

Суд "забанил" сайт детективного агентства, обещавшего устроить проверки конкурентам.

Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Красногвардейский районный Петербурга удовлетворил иск прокурора, требовавшего «забанить» сайт детективного агентства, которое предлагало коммерсантам услуги по созданию неприятностей конкурентам. «Подложить свинью» предлагалось с помощью организованной проверки госорганов.

- Статьей 34 Конституции Российской Федерации гражданам гарантировано право на свободное использование своих способностей и имущества для предпринимательской и иной не запрещенной законом экономической деятельности. Не допускается деятельность, направленная на недобросовестную конкуренцию, - уточняет Объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Также в иске прокуратуры было указано, что по закону о защите предпринимателей, плановые проверки проводятся не чаще чем один раз в три года, кроме особых случаев.

А соответственно, детективное агентство предлагало незаконные услуги, доступ к которым необходимо пресечь. Судья с доводами прокурора согласился и вынес решение о блокировке сайта агентства.