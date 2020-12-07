Суд закрыл сайт петербургского детективного агентства, предлагавшего «подложить свинью» конкурентам

Суд "забанил" сайт детективного агентства, обещавшего устроить проверки конкурентам. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Красногвардейский районный Петербурга удовлетворил иск прокурора, требовавшего «забанить» сайт детективного агентства, которое предлагало коммерсантам услуги по созданию неприятностей конкурентам. «Подложить свинью» предлагалось с помощью организованной проверки госорганов.

- Статьей 34 Конституции Российской Федерации гражданам гарантировано право на свободное использование своих способностей и имущества для предпринимательской и иной не запрещенной законом экономической деятельности. Не допускается деятельность, направленная на недобросовестную конкуренцию, - уточняет Объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Также в иске прокуратуры было указано, что по закону о защите предпринимателей, плановые проверки проводятся не чаще чем один раз в три года, кроме особых случаев.

А соответственно, детективное агентство предлагало незаконные услуги, доступ к которым необходимо пресечь. Судья с доводами прокурора согласился и вынес решение о блокировке сайта агентства.