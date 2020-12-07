13-градусный мороз ударит 8 декабря в Ленинградской области

Заморозки до минус 13 градусов ожидаются в Ленобласти ночью 8 декабря Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В Ленинградской области наконец-то наступит настоящая зима, но без снега. В ночь на 8 декабря 2020 года в 47-м регионе ожидаются серьезные заморозки. Температура воздуха похолодает до минус 13 градусов.

- Ночью в Ленинградской области температура воздуха до минус 3-8 градусов, местами опустится до минус 10-13 градусов. Днем потеплеет до минус 2-7 градусов, - сообщили в ФГБУ "Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды".

В целом погода в регионе будет малооблачная, без дождей и снега. Ветер южный, юго восточный 6-11 метров в секунду.

Всю первую половину недели в Ленобласти будет холодать. Во вторник ночью ожидаются морозы до минус 11, днем до минус 6 градусов.

В среду в ночное время до минус 13-15 градусов. Днем около 3-8 градусов мороза. При этом ни в один из дней снега ожидать не стоит.