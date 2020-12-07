Скелет с золотыми сережками и ржавый молоток нашли берегу реки Суйда под Гатчиной

Скелет, украшения и молоток нашли у речки в Ленобласти. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Следователи Гатчинского района Ленобласти выясняют обстоятельства смерти женщины, чьи останки были найдены утром 6 декабря в лесу, в 15 километрах от деревни Борисово. Части тела лежали на берегу реки Суйда.

- В 08:00 в полицейское управление поступил сигнал, что на берегу реки останки неустановленного человека в виде части позвоночника, ребер, тазобедренной кости и голени со стопой, - сообщает источник в правоохранительных органах.

Уже через два часа, пробравшись через заросли, на месте ЧП была оперативная группа. При осмотре частей скелета эксперты установили, что человек, предположительно это была женщина, погиб 2-3 года назад или ранее.

Также оперативники нашли и изъяли две пары золотых сережек, наручные часы из белого металла, золотую цепочку, металлический молоток со следами коррозии. Из одежды была обнаружена юбка темного цвета и различные фрагменты ткани.

Сейчас останки направлены в морг, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.