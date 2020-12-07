Следственный комитет заинтересовался мужчиной, сломавшего руку мальчику на детской площадке в Санкт-Петербурге

Следователи начали проверку драки на детской площадке в Калининском районе Петербурга, где пострадал мальчик Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В Санкт-Петербурге следственный комитет начал проверку драки школьников на детской площадке в Калининском районе, в которую вклинился отец одного из мальчиков. Разбирательство специалистов началось после того, как 7 декабря 2020 года в сети стало распространяться видео, на котором видно, как мужчина швырнул о землю подростка, дравшегося с его сыном.

- На детской площадке мужчина, разнимая драку своего сына с другим подростком, с силой кинул его на землю, в результате чего последний получил повреждение руки, - сообщили в комитете.

Отметим, что инцидент произошел на детской площадке во дворе дома 70/2 по проспекту Просвещения. Четвероклассник стал задирать группу подростков, тогда один из них вышел один на один с приставучим школьником. В итоге вмешался отец задиры.

Подросток оказался в больнице с переломом руки. Полиция уже разыскивает агрессивного родителя.