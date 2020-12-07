Смольный утвердил размер платы за детский сад на 2021 год в Санкт-Петербурге

Установлен размер родительской платы за детский сад в Петербурге на 2021 год Фото: Мария ЛЕНЦ

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов в понедельник, 7 декабря 2020 года, подписал постановление о размерах платы с родителей за пребывании детей в детском саду на 2021 год. Величина зависит от возраста воспитанника и времени его пребывания в детском учреждении.

- Размер родительской платы составляет 10% от базового норматива стоимости услуги по присмотру и уходу в государственных организациях дошкольного образования, - отметили в Смольном.

Так, в будущем году родительская плата увеличится на 4,2% для детей от 1 года до 3 лет в группе с 12-часовым пребыванием и составит 1354,50 рублей, а также на 3,4% для детей от 3 до 8 в группе с 12-часовым пребыванием и составит 1261,10 рублей. В 2020 году плата составляла 1299,50 рублей и 1219,70 рублей соответственно.

Наоборот уменьшится стоимость пребывания детей в группах кратковременного пребывания. Для детей от 1 года до 3 лет снизится на 0,92% и составит 510,30 рублей (в 2020 - 515 рублей), для детей 3 до 8 станет меньше на 1,93% - 472,30 рублей вместо 481,40 рублей в 2020 году.