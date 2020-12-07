Парковки для электросамокатов могут появиться в Санкт-Петербурге

В Петербурге предложили создать парковки для электросамокатов Фото: Олег ЗОЛОТО

В Санкт-Петербурге могут появиться специальные парковки для электросамокатов. С таким предложением в понедельник, 7 декабря 2020 года, обратился к вице-губернатору Максиму Соколову депутат Законодательного собрания Алексей Цивилев.

- Сейчас из-за отсутствия достаточной инфраструктуры пользователи электросамокатов зачастую оставляют арендованные средства индивидуальной мобильности в не предназначенных для этого местах. Например, на узких тротуарах, - говорится в обращении.

Также Цивилев отметил, что часто владельцы электросамокатов прикрепляют свой транспорт с помощью замков различным ограждениям, в том числе и историческим. Это мешает пешеходам и наносит ущерб объектам культурного наследия.

Депутат считает, что этим должна заняться рабочая группа с участием компаний, работающих в сфере аренды электросамокатов, и Городской центр управления парковками.

- Пока мы не успеваем за этим бурно и хаотично развивающимся рынком, но понятные для всех правила должны существовать, - добавил Цивилев.