59-летняя автомобилистка отказывалась платить штрафы, заявляя, что «разгружает Петербург от пробок»

5-летняя петербурженка накатала штрафов на 35 тысяч, но не хотела их платить. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

С неординарным поведением автоледи пенсионного возраста столкнулись судебные приставы из Санкт-Петербурга. К ним поступил исполнительный лист на 59-летнюю жительницу Василеостровского района, которая носилась по городу на дорогой машине и принципиально не платила штрафы.

- Жительница Санкт-Петербурга, ставшая за последние два месяца злостной нарушительницей правил дорожного движения, получила 24 штрафа от ГИБДД. Владелица автомобиля бизнес-класса уверена, что не нарушает, а помогает разгрузить от пробок Васильевский остров, лихо обгоняя другие машины, - сообщает пресс-служба регионального Управления федеральной службы судебных приставов.

Всего на женщине «висело» штрафов на 35 тысяч рублей, по которым были вынесены 24 исполнительных производства. Поскольку платить за быструю езду дама не желала, деньги начали списывать с ее счетов. Уже погашены 19 500 рублей долга.