Елка желаний детей-сирот открылась в Ленинградской области

Ленинградская елка желаний открылась в здании правительства региона / Фото: Администрация Ленобласти

В Ленинградской области в преддверии Нового года открылась елка желаний. Волшебной дерево с мечтами детей-сирот установили в холле здания правительства на Суворовском проспекте 67. Ель украшена бумажными шариками, на которым написаны новогодние желания ребят, оставшихся без родителей.

- Первым стал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. Он забрал с елки три шарика и запланировал на выходных купить для ребят детский набор парикмахера, фитнес-браслет, кольцевую лампу и косметичку, - рассказали в администрации региона.

Губернатор Александр Дрозденко первый принял участии в исполнении мест детей-сирот / Фото: Администрация Ленобласти

Исполнить мечту ребенка может каждый. Для этого нужно прийти в правительство Ленинградской области и сказать на охране кодовые слова от губернатора - "Хочу шарик с елки желаний".

Подарки можно будет отнести в правительство, а в конце декабря их вручат детям-воспитанникам ресурсных центров.