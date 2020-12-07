Мальчику потребовалась операция после нападения агрессивного мужчины на детской площадке в Санкт-Петербурге

Стала известна личность отца четвероклассника, напавшего на чужого ребенка на детской площадке в Петербурге Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Подростку, которому мужчина сломал руку на детской площадке в Санкт-Петербурге, потребовалась операция. В понедельник, 7 декабря 2020 года, в пресс-службе уполномоченного по правам детей рассказали о состоянии 11-летнего мальчика после неожиданного нападения отца школьника, с которым тот дрался.

- Ребенок был доставлен 5 декабря в учреждение здравоохранения c переломом руки, где был успешно прооперирован. На текущие сутки состояние ребенка удовлетворительное, получает все необходимое лечение, - сообщил пресс-секретарь Александр Попейко.

Мужчина, который швырнул о земли ребенка, предоставил свои объяснения по ситуации в отделении полиции. Известно, что горе-отец является уроженцем Узбекистана, состоит в браке, имеет двух детей, официально не трудоустроен.

Напомним, что отец четвероклассника, который дрался с пострадавшим подростком, решил агрессивно разнять драку и швырнул ребенка на землю, после чего его сын бил ногами лежачего. Сейчас проверку проводят сотрудники МВД и следственного комитета.