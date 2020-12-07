Прокуратура начала проверку в аэропорту Пулково

В Пулково проверят условия труда персонала. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Специалисты Северо-Западной транспортной прокуратуры начинают проверку в петербургском аэропорту Пулково. Сотрудников надзорного ведомства интересует не непосредственная деятельность воздушной гавани, а условия труда персонала.

- Санкт-Петербургская транспортная прокуратура проводит проверку по информации в СМИ о возможных нарушении трудовых прав работников аэропорта Пулково (оператор ООО «Воздушные Ворота Северной Столицы»), - сообщает пресс-служба ведомства.

Чем конкретно недовольны сотрудники Пулково, в прокуратуре не уточняют. В ходе инспекции эксперты обещают дать «исчерпывающую» оценку нынешней ситуации и принять меры, если вдруг что-то будет не так.

Напомним, что в настоящее время аэропорт Санкт-Петербурга работают в обычном режиме, однако в связи с пандемией коронавируса, здесь усилены карантинные меры. В том числе дополнительная нагрузка легла на уборщиков, которые вынуждены обрабатывать все контактные поверхности санитайзером.