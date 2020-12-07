На мужчину возбудили уголовное дело за нападение на 11-летнего мальчика на детской площадке в Санкт-Петербурге

Полиция возбудила уголовное дело на мужчину, сломавшему руку 11-летнему мальчику в Петербурге Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Полиция Санкт-Петербурга в понедельник, 7 декабря 2020 года, возбудила уголовное дело на мужчину, который агрессивно разнимал драку своего сына с 11-летним мальчиком и сломал последнему руку. Горе-отец швырнул ребенка о землю. Его действия правоохранители расценили по части 2 статьи 112 УК РФ - умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью.

- Травмы ребенок получил на детской площадке на проспекте Просвещения, где у него произошел конфликт с четырехклассником, отец которого вмешался и применил по отношении к нему физическую силу, - сообщили в главном управлении МВД по Петербургу и Ленобласти.

Агрессивным отцом оказался 36-летний уроженец Узбекистана, воспитывающий двоих детей. На данный момент он задержан, решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения. Мужчине грозит до пяти лет тюрьмы.