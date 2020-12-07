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Суд продлил арест историку Олегу Соколову

В следственном изоляторе он останется до конца марта 2021 года
Петр КИБЕРПетр КИБЕР
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Суд оставил историка Соколова под стражей до конца марта 2021 года.

Суд оставил историка Соколова под стражей до конца марта 2021 года.

Фото: Артем КИЛЬКИН

Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга продлил меру пресечения историку Олегу Соколову, которого обвиняют в убийстве и расчленении своей молодой сожительницы Анастасии Ещенко. Процесс, который постоянно поражает новыми деталями, еще далек от завершения.

- Суд вынес постановление о продлении меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Олега Соколова, сроком по 23.03.2021, - сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Одновременно была назначены дата и следующего заседания, дело продолжат рассматривать уже 14 декабря.

Напомним, что трагедия, потрясшая не только Петербург, но и всю страну, произошла чуть больше года назад. В ночь на 8 ноября 2019-го случайный таксист заметил в воде реки Мойки барахтающегося человека и вызвал спасателей. Когда утопающего достали, то вместе с пожилым мужчиной был и его рюкзак. В нем ошарашенные спасатели нашли отрезанные женские руки.

Позднее бывший доцент СПбГУ признался в убийстве молодой аспирантки и был арестован.

Криминал