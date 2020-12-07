УЕФА примет решение о зрителях на ЕВРО-2020 в Петербурге и других городах не раньше марта

Судьба зрителей на ЕВРО-2020 в Петербурге решится в марте. Фото: Олег ЗОЛОТО

Многострадальный чемпионат Европы по футболу 2020 года, который должен был стать юбилейным и пройти сразу в 12 городах континента, в том числе и Санкт-Петербурге, оказался смазанным из-за пандемии коронавируса. «Ковид» не только перенес турнир на год, но и возможно оставит его без зрителей. Окончательно станет ясно позднее.

- 5 марта 2021 года исполком УЕФА примет окончательное решение, будут ли матчи проводиться при полной или частичной заполняемости стадионов, или вовсе без зрителей, - пишет «Мойка 78» со ссылкой на оргкомитет ЕВРО-2020 в Санкт-Петербурге.

Впрочем, несмотря на существующие опасения, в городе на Неве продолжают подготовку к играм чемпионата и готовятся провести тематические футбольные уроки в школах.

Напомним, что Петербург примет три игры группового турнира, а также один четвертьфинал. Два матча в городе проведет и сборная России, попавшая в группу с Бельгией, Финляндией и Данией.