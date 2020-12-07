Петербургским школьникам могут продлить новогодние каникулы

Старшеклассникам могут продлить новогодние каникулы. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Власти Санкт-Петербурга могут продлить новогодние каникулы для школьников или отправить часть учеников на дистанционное обучение. Такие варианты сейчас рассматривают в Смольном, чтобы сбить высокую волну заражений. И праздники в этом должны помочь.

- Очень важно сейчас, чтобы новогодние торжества и длинные выходные с 1 по 10 января – помогли Петербургу избежать развития событий по самому неблагоприятному сценарию, - заявил Александр Беглов в эфире «Радио России». - Пока не принято решения о переводе для учащихся 5-х -11-х классов на дистанционный режим, но такой шаг не исключен. Обсуждаем и вариант продления зимних каникул для старшеклассников.

По словам губернатора, в эти дни необходимо максимально соблюдать карантинные меры и как можно меньше посещать людные места. Именно поэтому, с 25 декабря и до конца каникул кафе и рестораны будут работать только до 19:00, а с 30 декабря по 3 января они будут и вовсе закрыты.

Это направлено в том числе на детей. И хоть они болеют легче, чем взрослые, но могут быть переносчиками инфекции.

- Обращаюсь с просьбой ко всем петербургским родителям – создайте неповторимую атмосферу Нового Года у себя дома.

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